29-12-2017, Martin Nuver & Daan Fluks

Vuurwerkverkoop in Hoogkerk tot zaterdag 18:00 uur (Video)

Hoogkerk - De vuurwerkverkoop loopt als een trein, aldus Erik Giezen. Vooral knalvuurwerk loopt erg goed, maar ook de zogenaamde cakes.

Giezen Vuurwerk Middenweg 24 9745 BN Hoogkerk We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe.

Afsteken mag alleen as zondagavond van 18:00 uur tot 02:00 uur s nachts. Mensen kwamen vrijdag massaal naar de winkel toe om in te slaan. Wij waren ook dit jaar bij Giezen vuurwerk in Hoogkerk. Wil je ook nog vuurwerk ga dan zaterdag voor 18:00 uur langs bij Giezen.