30-12-2017

Twee kinderen omgekomen bij brand in Emmen (Video)

Emmen(Dr.) - Een 5-jarig meisje en een 6-jarig jongetje zijn zaterdagmorgen vroeg om het leven gekomen bij een brand aan de Laan van de Marel in Emmen.

Het gaat het om een broertje en een zusje aldus de politie. De ouders van de twee slachtoffertjes zijn met onbekende verwondingen naar ziekenhuizen in Groningen en Emmen vervoerd. Behalve het gezin waren geen andere mensen in het huis aanwezig. Ook is de hond overleden.

Een groot drama zo aan het eind van het jaar, De buurt is geschokt.