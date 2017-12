30-12-2017, Patrick Wind & Johan Wildeboer-112Groningen

Buitenbrandje Voermanstraat

Groningen - De brandweer is zaterdagavond opgeroepen voor een buitenbrandje aan de Voermanstraat in de wijk Paddepoel.

Bij aankomst werd door de spuitgasten eerst gewacht op assistentie van de politie. Dit omdat er vorig jaar agressie tegen hulpverleners is geweest. Toen duidelijk was dat de gemoederen deze keer niet zo hoog zouden oplopen, werd besloten om de brand te blussen. De politie heeft tijdens de bluswerkzaamheden een oogje in het zijl gehouden. Na een kwartier keerden de spuitgasten weer retour naar de kazerne.