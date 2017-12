31-12-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Brandweer blust containerbrand in Selwerd

Groningen - De brandweer is zaterdag nacht uitgerukt voor een bouwcontainer brand aan de populierenlaan in de wijk Selwerd.

Bij aankomst bleek het te gaan om een huisvuil container. Omdat de container van kunstof is bleef er maar weinig van over.