31-12-2017, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Defecte rookmelder zorgt voor brandweer inzet

Finsterwolde - Een kapotte rookmelder heeft zondagochtend gezorgd voor een brandweerinzet. Een buurtbewoner hoorde sinds zaterdagavond een melder afgaan maar kon niet thuisbrengen waar het vandaan kwam en heeft daarom de brandweer gebeld.

Toen de brandweer ter plaatse kwam en op onderzoek uit ging was het probleem al snel gevonden. Achter de sloopwoningen op de H.J. Simonstraat in Finsterwolde lag een rookmelder in het gras.

De brandweer kon er wel om lachen en de melder krijgt een mooi plekje op de kazerne.