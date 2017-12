31-12-2017, Jeroen Bos-112Groningen

Auto in de sloot op de A7 bij Scheemda

Scheemda - Zondagmiddag oudjaars dag zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een verkeersongeval aan de Gereweg in Midwolda

Bij aankomst van de hulpdiensten was al snel duidelijk dat het ongeval had plaats gevonden op de oprit van de A7 bij Scheemda. De bestuurder is door ambulance personeel onderzocht. De inzet van de brandweer was niet meer noodzakelijk. Tijdens de reddings en bergingswerkzaamheden was de oprit afgesloten. Fruitema kwam ter plaatse om de auto uit de sloot te takelen en af te slepen.