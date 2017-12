31-12-2017, Mark Heikens 112Groningen.nl

Uitslaande brand verwoest lege boerderij in Termunterzijl (Video)

Termunterzijl - Aan de Schepperbuurt in Termunterzijl is oudejaarsavond een boerderij volledig afgebrand.

Even na half zeven brak de brand in de leegstaande boerderij. Wegens water te kort werd het 'groot watertransport' van de brandweer ingezet om de blusvoertuigen van water te voorzien.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. De brandweer liet de leegstaande boerderij gecontroleerd uitbranden.