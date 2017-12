01-01-2018, Romke Notenbomer/112Marum

Leegstaand cafe gaat volledig in vlammen op

Boerakker - Een voormalig cafe is op oudjaarsavond door een uitslaande brand in de as gelegd.

Op Oudjaarsavond is voormalig cafe Copinga aan de Hoofdweg in Boerakker door een felle uitslaande brand in de as gelegd. Toen de brandweer van Grootegast ter plaatse was, was de brand al uitslaand. Het cafe dat al enige jaren leegstond, was een gemakkelijke prooi voor de vlammen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

De brandweer laat het cafe gecontroleerd uitbranden. De inzet van de brandweer is er op gericht om de omgeving van het cafe veilig te stellen. Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen. Omwonenden zijn door de gemeente Marum middels een brief op de hoogte gebracht.

De Hoofdweg was door de brand afgesloten voor het doorgaande verkeer. Later in de nacht zal een kraan de nog overeind staande muren neerhalen. De brand werd gadegeslagen door enkele tientallen kijkers.