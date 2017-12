01-01-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Auto belandt in voortuin; bestuurder vlucht (Video)

Winschoten - Op de Bovenburen in Winschoten is omstreeks 23:00 uur een bestuurder met zijn voertuig in een voortuin belandt. Na de crash nam de bestuurder de benen.

De politie heeft in de omgeving gezocht maar kon de bestuurder niet vinden. De politie doet onderzoek na deze toedracht. De brandweer van Winschoten heeft het voertuig gestabiliseerd waarna berger Fruitema het voertuig heeft afgesleept.