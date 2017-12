01-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur achter woning verwoest (Video)

Sappemeer - De schuur achter een woning op de Noorderstraat in Sappemeer is in de nacht van zondag op maandag door brand verwoest.

De brand was bij aankomst van de brandweer al uitslaand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. De schuur is volledig uitgebrand.