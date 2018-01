In Geesbrug stond in de oudejaarsnacht een caravan in brand. Door omstanders werden onder andere autobanden op het vuur gegooid. Dit leverde gevaar op en daarom werd besloten om een einde te maken aan het vuur. Tijdens het blussen werd zwaar vuurwerk naar brandweermensen gegooid. Een 16-jarige inwoner van het dorp werd hiervoor aangehouden. Op de Paganinilaan in Assen was eveneens een vreugdevuur gemaakt. Toen het vuur te groot werd, besloten gemeente en brandweer in te grijpen. Het vuur werd geblust en de restanten werden door de gemeente opgeruimd. Tijdens deze werkzaamheden hield de politie toezicht. Vanuit het publiek werd een stuk zwaar vuurwerk naar één van de agenten gegooid. Dit alles werd gefilmd door een bodycam die één van hen droeg. Een 16-jarige Assenaar werd aangehouden. Hij zag echter kans om er vandoor te gaan. Later die nacht werd hij door zijn ouders naar het politiebureau gebracht. Beide verdachten werden voor nader onderzoek ingesloten. In Drachten werd een beveiliger geslagen door een feestganger. Hiervoor werd een verdachte aangehouden. In Wolvega en Groningen werden twee agenten beledigd. Ook hiervoor werden twee verdachten aangehouden. Tenslotte raakte in Leeuwarden nog een agent gewond. Hij werd geslagen door een verdachte die door hem naar het politiebureau werd gebracht.

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling werd daarom extra gelet op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen politiemensen. Voor het doelbewust gooien van zwaar knalvuurwerk richting hulpverleners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag.