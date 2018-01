01-01-2018, Martin Nuver 112Gr. / video reportage

Rustige dienst voor brandweer stad : 1 zwaargewonde (Video)

Groningen - Geen woningbranden in de stad, maar wel veel buitenbranden, de zogenaamde oudejaarsbrandjes. Brandweer stad was met vier tankautospuiten bij de weg met 34 man personeel. In de regio waren een aantal forse branden.

Wij mochten mee en maakten de onderstaande reportage. Heiko Ates had ook zijn laatste dienst na 33 jaar. Hij was vannacht bevelvoerder op 1 van de tankautospuiten. We wensen hem veel geluk en succes met zijn legermuseum op de nieuwe locatie in Grootegast.

In de Ossehoederstraat in de stad heeft een man aan het begin van de nieuwjaarsnacht zwaar letsel opgelopen aan zijn hand door vuurwerk. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in de stad. Nader info ontbreekt nog verder.

Wij danken de brandweer voor de gastvrijheid.

Update 06:15 uur