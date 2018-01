01-01-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Drukke nacht voor brandweer Middelstum

Middelstum - De brandweer in de nacht van oud en nieuw negen keer opgeroepen om bluswerkzaamheden te verrichten bij brandjes.

Om half twee kwam de eerste melding, dit betrof een gebouwbrand aan de Boerdamsterweg in Middelstum. Bij aankomst bleek het te gaan om een autobrand aan de Coendersweg.Door onbekenden was er een sloopauto op de stoep geparkeerd en vervolgens in de brand gestoken.

Ondanks de vele jeugd wat gepaard ging met enige liters bier, heerste er een gezellige sfeer en hoefde de politie ook niet in te grijpen. Na het bestrijden van de brand werden nog wat handjes geschut en werd koers gezet naar de volgende brand.

Dit betrof een geplande blusactie op het concordiaplein. Hier heeft de gemeente Loppersum bakken neer gezet waarin mensen hun brandbare materiaal in kunnen dumpen. Nadat deze bak ook was afgeblust zou in eerste instantie koers worden gezet richting Garsthuizen.

Tijdens het aanrijden bleek er in Middelstum, wederom op de Coendersweg een grote brand te woeden. Daarop werd besloten om de tankautospuit te keren en eerst de brand in Middelstum te blussen. Ook hier was weer de nodige jeugd te vinden die zoals gebruikelijk zeer gezellig de bluswerkzaamheden volgenden.

Voor de rest bestonden de bluswerkzaamheden uit nablussen van kleine brandjes en geplande acties.

Wij bedanken brandweer Middelstum voor de gastvrijheid en de geslaagde en gezellige avond.