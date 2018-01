01-01-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Twee keer een buitenbrand in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - De brandweer van Uithuizermeeden is Maandagmorgen opgeroepen voor een brand op het Johan Van Veenplein

Bij aankomst had de jeugd een brandje gesticht op het plein. Omdat voorgaande jaren de sfeer nogal grimmig was, kwam de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Gelukkig viel het deze keer wel wat mee en kon de brandweer rustig hun werk doen. Enkele uren later werd de hulp van de spuitgasten wederom gevraagd op het zelfde adres. Wederom was er een vreugde vuur gebouwd die ook weer door de brandweer is afgeblust. De gemeente zal de verbrande resten afvoeren.