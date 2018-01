01-01-2018, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandweer blust kleine brand in woning Meeden

Meeden - De brandweer heeft nieuwjaarsdag een kleine brand geblust in een woning aan de Hereweg in Meeden.

Na het blussen van de brand werd de woning geventileerd. De oorzaak van de brand is een kachel die voor rookontwikkeling zorgde in de woning.