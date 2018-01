01-01-2018, Michael Huising, Melarno Kraan & Quintin Stoetman - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in woning Muntendam (Video)

Muntendam - De brandweer is momenteel aanwezig bij een woningbrand aan de Driemolenslaan in Muntendam.

Op een bovenverdieping van een woning brak omstreeks 15.51 uur een brand uit. Bij de brand komt veel rook vrij. Naast de brandweer en ambulance is ook het Mobiel Medische Team per helikopter aanwezig, de reden hiervoor is onbekend. Ambulancepersoneel ontfermt zich momenteel in de ambulance over een slachtoffer. Naastgelegen woningen zijn door de brand ontruimd.