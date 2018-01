01-01-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Zoektocht naar vermiste duitser

Lauwersoog - In Lauwersoog is de politie op zoek naar een vermiste Duitser. Het zou gaan om een 24-jarige man die volgens de politie aldaar in een bungalowhuisje verbleef.

De mensen met wie hij in het bungalowhuisje zat maakten melding van de vermissing. De politie heeft met speurhonden en een helikopter gezocht naar de 24-jarige Duitser.