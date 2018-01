01-01-2018, Pim Zijl

Boot brandt uit in Slochteren

Slochteren - In de nacht van zondag op maandag, net na middernacht, heeft er een brand gewoed in een boot aan de Slochterhaven in Slochteren.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de brand al uitslaand. De boot kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.