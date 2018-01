02-01-2018, K Bouwman

Bestuurder gewond na botsing met boom

Holwierde - Dinsdagmiddag is een bestuurder met zijn bestelbus tegen een boom gereden op de Hoogelandsterweg bij Holwierde.

Bij het ongeval raakte de bestuurder gewond en is per ambulance over gebracht naar het ziekenhuis. Er werd even gedacht dat de auto in de brand stond. Daarom werd ook de brandweerlieden geallameerd die bij aankomst konden concluderen dat er geen sprake was van brand. Nadat een berger de zwaarbeschadigde bus had afgevoerd, werd de Hoogelandsterweg weer open gesteld voor het verkeer.