04-01-2018, Patrick Wind

Gaslek Wibenaheerd Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg woensdagavond rond 23:00 uur een melding van een gaslek/gaslucht in een woning aan de Wibenaheerd in de stad.

Ter plaatse ging men samen met de politie op onderzoek. Na 10 minuten kwam men weer naar buiten en keerde men terug naar de kazerne. Of er iets is gemeten is niet bekend.