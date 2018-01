04-01-2018, Oogtv.nl bron

Veel klachten over afsteken vuurwerk

Groningen - Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks zijn vanuit Groningen 778 klachten binnen gekomen. Dat meldt Benni Leemhuis, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen.

De meeste klachten, 590, gingen over het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Ook veel mensen vonden dat hun dieren last hadden van het vuurwerk. Daarnaast waren er klachten over schade en gevaarlijke situaties door vuurwerk.

Landelijk kwamen er 53 duizend klachten binnen. GroenLinks is tegen het afsteken van consumentenvuurwerk.(Oogtv.nl)