04-01-2018, Facebook politie Ommelanden West

Inbraak in Zuidhorn

Zuidhorn - Woensdag 3 januari 2018 kregen agenten de melding om te gaan naar de Josinalaan te Zuidhorn.

Daar had een inbraak in een woning plaatsgevonden. De inbraak moet gepleegd zijn tussen zondag 31 december 2017, 16:00 uur en woensdag 3 januari 2018, 15:40 uur. Men is aan de achterzijde, via een raam, naar binnen gegaan.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Alle tips zijn welkom via 0900-8844 of via een PB. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl