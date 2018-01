04-01-2018, redactie & Marc Dol & FNV.nl

Staking bij het openbaar vervoer

Groningen - Door een landelijke ov-staking rijden er vandaag geen bussen van Qbuzz in heel Groningen en Drenthe. Ook Arriva in Friesland rijdt niet.

Vermoedelijk rijden de hele dag geen bussen. In het hele land staken de buschauffeurs. De werkgevers zijn met de bonden in gesprek over een nieuwe cao. De geschillen zijn: werkdruk, scholing en vergrijzing. Volgens de werknemers is de werkdruk toegenomen en amper tijd om naar de wc te gaan tussendoor.

Treinen van Arriva rijden wel gewoon.

Update:

FNV: Landelijke staking streekvervoer krijgt mogelijk regionaal vervolg

De stakingsbereidheid onder de werknemers in het streekvervoer was vandaag minimaal 85 procent. In het meerdendeel van het land lag het streekvervoer volledig plat. 'Slechts op een enkele locatie reed vanochtend vroeg nog een bus uit, maar die bussen werden vrij snel weer binnengehaald', zegt Paula Verhoef, landelijk cao-onderhandelaar namens FNV Streekvervoer.

Verhoef vervolgt: 'De chauffeurs hebben vandaag met hun 24-uursstaking een heel duidelijk signaal afgegeven aan hun werkgevers. Ze willen nu echt concrete toezeggingen dat er wat aan de werkdruk wordt gedaan. Als werkgevers blijven weigeren inhoudelijk op de eisen van hun werknemers in te gaan dan sluit ik niet uit dat we vanaf 16 januari overgaan op regionale acties in het streekvervoer.'

De eerste stakers schreven zich vanochtend al vanaf half 5 s'ochtends in. Door het hele land verzamelden zij zich bij hun eigen lokale stalling. De stakers zijn boos omdat werkgevers in het streekvervoer weigeren afspraken te maken over het verminderen van de hoge werkdruk. Ook zijn ze niet bereid om hun werknemers een fatsoenlijke loonsverhoging te geven.





Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Staken is voor niemand leuk, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Gelukkig kregen veel chauffeurs gisteren al veel steunbetuigingen van reizigers.'

Een oorzaak van de steeds hogere werkdruk is onder andere het aanbestedingsbeleid van provincies. Zij willen voor een dubbeltje op de eerste rang. Vervoersmaatschappijen beconcurreren elkaar zwaar op prijs. De rekening leggen ze bij hun werknemers.

Er werken 12.000 werknemers onder de cao Streekvervoer.



