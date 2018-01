04-01-2018, Michael Huising 112gr.

Binnenbrand in Eexterveensekanaal

Eexterveenschekanaal - In een woning aan de Veenhof in Eexterveenschekanaal heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed.

Door een nog onbekende oorzaak heeft een stoel in de woning vlam gevat door een gaskachel. De brand was snel onder controle maar zorgde wel voor rookontwikkeling in de woning. De brandweer heeft de woning geventileerd en de verbrandde stoel naar buiten gebracht.