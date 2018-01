05-01-2018,

Bestuurder Audi A3 rijdt door na ernstige aanrijding (Video)

Groningen - De politie is al geruime tijd op zoek naar een bestuurder van een Audi A-3. Op 23 september 2017 werd op de Petrus Campersingel in Groningen een voetganger aangereden door deze auto. De bestuurder stopte niet en liet het slachtoffer gewond achter.

Een 23-jarige inwoner van Groningen liep rond 04.50 uur via het terrein van het UMCG-ziekenhuis naar de Petrus Campersingel. Op het moment dat hij de Petrus Campersingel over wilde steken kwam een auto met hoge snelheid aan rijden uit de richting van het Damsterdiep. Het slachtoffer werd door de auto aangereden en kwam gewond op straat terecht. De bestuurder van de auto stopte niet en reed met hoge snelheid door. Buurtbewoners hoorden de klap van de aanrijding en gingen polshoogte nemen. Zij zagen het slachtoffer op straat liggen en waarschuwden de hulpdiensten. De 23-jarige werd met een ambulance overgebracht naar het nabij gelegen ziekenhuis.

Toestand slachtoffer



Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat het slachtoffer hoofd- en beenletsel op had gelopen maar niet in levensgevaar was. Het ongeval had een grote impact op het slachtoffer en hoopt dan ook dat de identiteit van de veroorzaker snel bekend wordt.

Onderzoek door politie



Door de verkeersspecialisten van de politie werd nader onderzoek ingesteld. Op de Petrus Campersingel werden onderdelen van de mistverlichting en een gedeelte van de koplamp van de betrokken auto aangetroffen. Aan de hand van onderdeelnummers die op de aangetroffen onderdelen werden aangetroffen, kon worden vastgesteld dat deze afkomstig waren van een Audi A-3 die gemaakt was tussen 2009 en 2012. Het is niet uit te sluiten dat de Audi A-3 door de aanrijding met het slachtoffer nog meer schade heeft opgelopen dan de misverlichting en koplamp. De kleur en de uitvoering van de Audi A-3 zijn niet bekend.

Het is tot op heden niet gelukt om de identiteit van de bestuurder te achterhalen, daarom is na overleg met het Openbaar Ministerie besloten om de bewakingsbeelden te publiceren.





Contact politie



De politie wil graag in contact komen met mensen of bedrijven die informatie hebben over de identiteit van de bestuurder of over een de Audi. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.