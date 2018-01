05-01-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht van mishandeling

Hoogkerk - Maandag 1 januari 2018, omstreeks 04.00 uur, vond er tijdens het nieuwjaarsfeest in de sporthal, gelegen aan de Zuiderweg 70 1 te Hoogkerk, een mishandeling van een man plaats.

De mishandeling vond plaats bij binnenkomst, links naast de ingang. De verdachte is een man en droeg mogelijk een roze trui en een winterjas van het merk Parajumper. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u de mishandeling gezien? Dan horen wij dat graag van u. Via 09008844