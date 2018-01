05-01-2018, gsm foto s

Laatste werkdag voor Harry Reitsma na 23 jaar

Kloosterburen - Vrijdag was de laatste werkdag van Harry Reitsma uit Kloosterburen. Vanmorgen kreeg hij een melding A2 bij de voetbalkantine van VV Kloosterburen, snijverwonding na inbraakpoging.

Daar aangekomen bleek zijn vrouw op de grond te liggen en had Harry door dat het in scène was gezet. Ze zijn daarna met de aanwezige familie, politie, collega’s en oud collega’s aan het ontbijt gegaan op de ambulancepost in Leens.

Na 23 jaar ambulance is het nu gebeurd voor broeder Reitsma. Zijn collega’s wensen hem veel succes met de dingen die hij nu gaat doen.112Groningen ook !