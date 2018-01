06-01-2018, 112groningen

BMW rijdt achterop bietenauto

Marum - Een BMW is vrijdagavond in de sloot terechtgekomen, nadat hij achterop een bietenwagen was gereden.

Vrijdagavond is een BMW ter hoogte van het Shell tankstation op de A7 bij Marum achterop een bietenwagen gereden. Door de aanrijding kwam de automobilist in de sloot, tegen een duiker tot stilstand. De bestuurder van de BMW is later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn passagier is op eigen kracht vertrokken. De BMW die zwaar beschadigd raakte, werd afgesleept door berger Collewijn.

Waardoor de BMW achterop de bietenwagen is gereden, is niet bekend. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, en kon later zijn weg naar de suikerfabriek vervolgen. Later is met een veegwagen het zoab gereinigd. De toerit naar het tankstation was door de aanrijding deels afgesloten.