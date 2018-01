06-01-2018, Team Verkeer Noord-Nederland Twitter/ Facebook

Veel rijbewijs invorderingen

Boerakker - Op meerdere plekken heeft team verkeer vrijdag rijbewijzen van bestuurders ingevorderd. Onder meer vanwege rijden onder invloed van alcohol, snelheidsovertredingen en gevaarlijk weggedrag.

Op de A7 ter hoogte van Boerakker werd de snelheid van een 29-jarige bestuurder van een personenauto gemeten met maar liefst 204 km/h gemiddeld. Gecorrigeerd is dit 197 km/h. De bestuurder uit Assen zit voorlopig zonder rijbewijs.

In Menaam, op de Rypsterdyk, werd de bestuurder van een personenauto staande gehouden. De man, een 63-jarige inwoner van het Verenigd Koninkrijk, werd verdacht van het rijden onder invloed van alcohol en moest mee naar het politiebureau. Daar blies de man maar liefst 655 ugl, hetgeen betekent dat ook deze bestuurder zijn rijbewijs in moest leveren.

Omdat zowel de bestuurder als zijn passagier de autogordel niet droegen en de betrokken auto een defect remlicht had en de trekhaak de kentekenplaat niet goed leesbaar maakte, viel een personenauto op toen deze via de Wâldwei, N31, reed. Toen de bestuurder daarna ook nog eens besloot om als het ware om zijn voorligger heen te “hoeken”, trok deze nog meer aandacht. Het voertuig werd hierna door ons gevolgd en de bestuurder ging vervolgens op korte afstand van zijn voorligger rijden (kleven).

Even later haalde de bestuurder met zijn auto tot twee maal toe andere voertuigen in via de doorgetrokken streep op de N354. Bovendien was de snelheid van deze bestuurder eigenlijk overal behoorlijk te hoog en presteerde deze bestuurder het ook nog eens om bij al die inhaalacties geen richting aan te geven. Al met al een flink aantal forse overtredingen welke de man twee maal een proces-verbaal opleverde. Bovendien zal deze man, een 28-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel, bij het CBR worden aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG).

Op de Anne Vondelingweg in Leeuwarden werden we ingehaald door een 20-jarige man uit de gemeente Leeuwarden. Hij bestuurde een personenauto, waarmee hij gecorrigeerd 127 km/h reed. Toegestaan is daar 70 km/h en omdat dit een overschrijding van meer dan 50 km/h is ook het rijbewijs van deze man ingevorderd.

Op de Noordelijke Invalsweg (Harlingerstraatweg) naar Leeuwarden, komend van de N31, viel de bestuurder van een witte Peugeot 205 op door het lawaai wat deze auto produceerde. Geen wonder, want vervolgens werd de snelheid van deze auto gemeten op maar liefst 157 km/h gecorrigeerd. Er is daar 80 km/h toegestaan. De bestuurder, een 31-jarige man uit Leeuwarden, was natuurlijk niet blij dat zijn rijbewijs ter plaatse werd ingevorderd, maar hij had nog wel de tegenwoordigheid van geest om aan de politie te vragen om de kleur en het merk en type van zijn voertuig te vermelden in de berichtgeving hierover. Bij deze.