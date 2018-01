06-01-2018, Mark Heikens 112gr.

Woldmeerduik geslaagd

Meerstad - Op zaterdag 6 januari trotseerden tientallen deelnemers de vrieskou voor een duik in het Woldmeer in Meerstad.





Het programma van de Woldmeerduik startte om 13.00 uur met een welkomstwoord op het nieuwe strand bij de Meeroevers. Na een warming-up trotseerden tientallen deelnemers het ijskoude water. Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op erwtensoep, warme chocolademelk en warme worst. Ook de bezoekers konden zich daaraan tegoed doen.





Bureau Meerstad pakt andermaal groots uit met een nieuw evenement voor inwoners en bezoekers van Meerstad. Na de inmiddels traditionele Ballon Fiësta, het jaarlijkse Maisdoolhof, een openlucht bioscoop, de recreatieve hardloopwedstrijd MEER-run, het Spektakel Theater en het watersport evenement Optimist on Tour, organiseerde Bureau Meerstad voor een eerst een Woldmeerduik. Het begin van een nieuwe mooie traditie in Meerstad lijkt te zijn geboren.

Deelname voor goed doel

Deelname aan de duik in het Woldmeer koste per persoon €2.50 euro. Het volledige bedrag wordt gedoneerd aan de Stichting Spieren voor Spieren: een goed doel die het onmogelijke mogelijk wil ma­ken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte.