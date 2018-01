06-01-2018, 112Haren.nl

Vrouw raakt gewond bij woningbrand

Haren - De brandweer van Haren werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een brandgerucht aan Het Nijland in Haren.

De brandweer kreeg een melding dat er een rookmelder zou afgaan in de woning. Ter plekke bleek er een pannetje op het vuur te staan. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle.



Een bewoonster is overgebracht naar het ziekenhuis wegens rookinhalatie.