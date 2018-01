06-01-2018, Michael Huising/ 112Gr.

Auto belandt in de sloot in Veendam

Veendam - Zaterdag aan het einde van de middag is door een onbekende oorzaak een auto in de sloot belandt. Dit gebeurde aan De Zwaaikom in Veendam.

De hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer van Veendam. Zij konden met onverrichte zaken snel terug keren naar de kazerne. De bestuurder mankeerde niks. Een berger zal het voertuig uit de sloot halen.