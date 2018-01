06-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur van boerderij in Overschild vat vlam (Video)

Overschild - In een schuur van een boerderij aan de Graauwedijk in Overschild heeft zaterdagavond brand gewoed.

In de schuur waren dieren aanwezig die op tijd uit de schuur zijn gehaald. De brand is bestreden door de korpsen van Siddeburen en Ten Boer.