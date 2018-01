07-01-2018, Marc Dol 112Gr.

Brandweer opgeroepen voor metingen in woning

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zondagochtend opgeroepen om metingen te verrichten in een woning aan de Belgiƫlaan in Stadskanaal.

Een van de bewoners had het vermoeden dat ergens in de woning een gas- of koolmonoxidelek zat en verzocht de brandweer om dit te meten. Zover bekend is bij de metingen niets aangetroffen. Wel is een van de bewoners in de ambulance gecontroleerd.