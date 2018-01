07-01-2018, Patrick Wind

Opnieuw ongeval op N7 Groningen

Groningen - Zondagmiddag rond 14:30 uur was er opnieuw een ongeval op de N7, even verder dan de vorige aanrijding.

Drie voertuigen waren betrokken. 1 persoon is in een ambulance gecontroleerd voor een zere knie en ging naar een ziekenhuis per politie auto voor behandeling. Er ontstond een file vanaf het Julianaplein. Een berger heeft de auto`s afgesleept.

Dvhn