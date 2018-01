08-01-2018, Redactie

Forse aardbeving bij Zeerijp laat delen Groningen trillen

Zeerijp - Op veel plekken in de provincie Groningen is maandagmiddag een aardbeving gevoeld.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Zeerijp.

Of er schade is, is nog onduidelijk.