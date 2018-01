08-01-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Schoorsteenbrand in Tolbert

Tolbert - De brandweer van Leek en de hoogwerker van brandweer Groningen zijn maandagmiddag even voor vier uur opgeroepen voor een woningbrand aan 't Emmerrik in Tolbert. Ter plaatse zou brand zijn in de pijp van een palletkachel.

De brandweer is met prioriteit 1 ter plaatse gekomen bij de woning die inmiddels behoorlijk vol rook stond. Vervolgens zijn ze direct met een warmtebeeldcamera op zoek gegaan naar de brandhaard. Uiteindelijk is er geen brandhaard gevonden maar is door vermoedelijk een constructiefout in de afvoerpijp de woning vol rook geraakt.



De brandweer heeft de woning geventileerd om zo de schadelijke rookgassen naar buiten te krijgen en kon daarna weer inpakken. De leverancier van de kachelinstallatie zal op de hoogte gebracht worden van het probleem.