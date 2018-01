09-01-2018, Politie Ommelanden West Facebook

Opnieuw inbraken in Leek en Bedum

Leek - Maandag werd de politie gestuurd naar woningen in Bedum en Leek. In Leek werd, tussen dinsdag 2 januari 2018, 12:00 en maandag 8 januari 2018, 14:00 ingebroken in een seniorenwoning aan het Kaapdiep.

Men heeft aan de achterzijde van de woning een raam geforceerd, waarna men de woning is binnengegaan. In Bedum werd tussen donderdag 4 januari 2018, 15:30 uur en zaterdag 6 januari 2018, 15:30 uur ingebroken in een woning aan de Heemweg.

Ter plaatse bleek er via een slaapkamer raam op de begane grond te zijn ingebroken. Het is niet helemaal duidelijk wat er is weggenomen. Mocht u iets gezien of gehoord hebben van deze inbraken, meldt u zich via 0900-8844 of via een PB.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl