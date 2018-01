09-01-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Trafo zorgt voor vreemde geur in winkelcentrum Paddepoel

Groningen - Dinsdag aan het einde van de middag werd de Groningse brandweer opgeroepen om metingen te verrichten in Winkelcentrum Paddepoel in Groningen. De OVD kwam ook ter plaatse alsmede een tankautospuit.