10-01-2018, Martin Nuver & Patrick Wind

Vrachtwagen kantelt bij Driebond (Video)

Groningen - Bij een ongeval op de N46 is woensdagmiddag om 12:20 uur een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde in de lange bocht t.h.v Bo Rent nabij het Industrieterrein Driebond. Het gaat om een bedrijf dat grondboringen doet.

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur waarna de vrachtwagen kantelde. Een oplegger bleef wel overeind. De vrachtwagenchauffeur was erg geschrokken.

De weg is tot ongeveer 16:30 uur afgesloten voor alle verkeer i.v.m bergingswerkzaamheden. Men moest omrijden via afslag Westerbroek.



UPDATE 17:11 uur: De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Dvhn

Tv Noord

Oogtv 18:00 uur tv