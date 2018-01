10-01-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Minister Wiebes in Zeerijp (Video)

Zeerijp - Minister Wiebes zegt dat er meer vaart moert komen voor de schadeafhandeling in Groningen. Hij sprak woensdag met inwoners van o.a Zeerijp.

Mensen zijn boos en machteloos, zei Eric Wiebes bij zijn bezoek. De kraan moet nog verder dicht. Woensdagavond is er een protest bij de Martiniplaza.

Update:

Het Groninger Gasberaad wil excuses van de politie naar aanleiding van een actie dinsdagavond waarbij politieagenten op bezoek gingen bij mensen die van plan waren om deel te nemen aan de actie ‘Vertel ’t Wiebes zelf’.

“Ik vind niet dat je mensen thuis kunt opzoeken”, zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. “Ik snap heel goed dat de politie wil weten wat er gaat gebeuren, maar had dan gebeld in plaats van met twee agenten in vol ornaat voor de deur te gaan staan.”(oogtv)