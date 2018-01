10-01-2018, Martin Nuver 112Gr. & Johan Wildeboer

Protestactie trekt 150 boze Groningers (Video)

Groningen - Ruim 150 demonstranten en andere belangstellenden hebben minister Eric Wiebes opgewacht voordat hij aan zijn diner ging bij de nieuwjaarsreceptie in de Martiniplaza.

Het was een nieuwjaarsreceptie van de drie noordelijke provincies. Eerder op de dag was hij ook al in Zeerijp. Wij spraken onder andere met Commisaris van de Koning René Paas. Er was veel politie en beveiliging op de been. Alles liep soepel.

Wiebes zou sowieso al naar Groningen komen maar de aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter afgelopen maandagmiddag in Zeerijp maakt het bezoek beladen.

De protestactie “Vertel ’t Wiebes zelf!” wordt gesteund door onder andere de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman, Kamerlid van de SP, Annemarie Heite, boegbeeld van het Groningse aardbevingsverhaal, Groninger Gasberaad en veel andere organisaties en personen die zich grote zorgen maken over de gaswinning.

Beelden donderdag op Oogtv(verslaggever Erick Bakker en camera 112gr.)



