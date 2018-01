10-01-2018, 112Groningen

Pelletkachel zet woning vol rook

Niebert - Een brandende pelletkachel heeft woensdagmiddag een woning vol rook gezet.

Woensdagmiddag werd de brandweer van Marum opgepiept voor een woningbrand aan de Molenweg in Niebert. Ter plaatse gekomen bleek het gelukkig mee te vallen.

Het ging om een pelletkachel, die de woning vol rook had gezet. Hoe het kon dat de pelletkachel de woning vol rook heeft gezet is niet bekend. De woning is later geventileerd.