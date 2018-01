11-01-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Woningen ontruimd door gaslucht in Ten Post (video)

Ten Post - De brandweer van Loppersum is donderdagmiddag opgeroepen om metingen te verrichten bij een woning aan de Tammingastraat in Ten Post.

Omwonenden roken een sterkte gaslucht bij een woning en vertrouwde de zaak niet. Uit voorzorg werd de brandweer evenals de politie gealarmeerd. Tijdens de verkenning werd een hoge hoeveelheid gas gemeten. Uit voorzorg werd de straat afgezet en meerdere woningen ontruimd. Netwerkbeheer Enexis heeft het lek gedicht. Volgens de woordvoerder van de brandweer is het nog onduidelijk hoe het lek kon ontstaan.