13-01-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ontsnapte tbs'er in de stad opgepakt (Video)

Groningen - Een speciaal team jaagt op een tbs'er die verblijft in de Van Mesdagkliniek in Groningen, maar niet is teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondagavond terug moeten zijn.

Een speciale dienst die voortvluchtigen moet opsporen is met deze zaak bezig. Er werd o.a met een politiehelikopter gezicht. Meteen zondagavond(07-01-18) nadat bleek dat de man niet was teruggekomen is met begonnen met zoeken. Men zoekt eerst zonder hulp van het publiek, Het is onbekend als de man gevaarlijk is. Update 13-01-18: De voortvluchtige tbs’er is zaterdagmiddag door FASTNL aangehouden in stad Groningen op terrein bedrijfspand. Het FASTNL team zoals het heet, is een team dat jaagt op criminelen die voortvluchtig zijn. Ze hebeben al 202 mensen opgepakt sinds ze bestaan. (@landelijkParket) Tweet