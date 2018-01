11-01-2018, 112gr & Oogtv.nl bron

Verdachte bekent dubbele moord Jufferpad Haren

Haren - Een 20-jarige man uit Glimmen die wordt verdacht van moord op zijn 23-jarige vriendin en haar zesjarige dochtertje, heeft bekend.

De lichamen van de twee slachtoffers werden op 14 oktober gevonden in een woning aan het Jufferpad in Haren. De vrouw was gewurgd met het snoer van een telefoonoplader, en was bovendien in haar hals gestoken. Het meisje was door verstikking met een doek om het leven gebracht. De één jaar oude baby van het stel bleef ongedeerd.

Donderdag was de eerste niet inhoudelijke zitting in Groningen. De verdachte, evenals zijn slachtoffers afkomstig uit Eritrea, was daar niet bij. De zaak wordt eind mei of begin juni behandeld.

Archief