11-01-2018, Sven Hoogland 112Gr. & Marc Dol & 1 ingezonden

Gewonde bij uitslaande brand in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Aan de Gentiaanstraat in Stadskanaal is donderdagavond om 22:50 uur een uitslaande brand in een woning uitgebroken. Er werd middelbrand gegeven.

De brandweer dacht dat er mogelijk nog iemand in de woning aanwezig was, maar dat bleek later niet het geval. Wel is 1 persoon naar een ziekenhuis gebracht. Er werd ook een hond uit de woning gehaald. Men heeft langere tijd nageblust. Tv Noord Dvhn