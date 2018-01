12-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Garagebox uitgebrand in Hoogezand

Hoogezand - Op de Rhijnvis Feithstraat in Hoogezand is in de nacht van donderdag op vrijdag een garagebox uitgebrand.

De brand was ontstaan in een garagebox met elektrische apparatuur van een eetgelegenheid. De melding kwam binnen als een brandgerucht maar bij aankomst van de politie bleek de garagebox daadwerkelijk in brand te staan. In een tweede garagebox waar de brand naar was overgeslagen stond een geparkeerde auto, deze is nog tijdig door de bewoners uit de garage gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle.