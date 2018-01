12-01-2018, 112Groningen

Bestuurster(69) komt om het leven bij ongeval (Video)

Delfzijl - Een 69-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen is om het leven gekomen bij een noodlottig ongeval.

Een passant zag vrijdagochtend de 45km-auto van de vrouw in een vijver aan de Weg naar den Dam in Delfzijl. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw is ter plaatse overleden. Duikers van de brandweer hebben in de vijver nog gezocht naar mogelijke andere inzittenden, maar daarvan was geen sprake.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Daaruit is in elk geval duidelijk geworden dat het slachtoffer aan het eind van een doodlopende weg rechtdoor is gereden en met haar auto in de vijver is beland.

Dvhn