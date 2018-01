12-01-2018, 112Groningen

Bestuurster komt om het leven bij ongeval (Video)

Delfzijl - Op de begraafplaats langs de Weg naar den Dam in Delfzijl is vrijdagochtend een 45-kilometervoertuig te water geraakt, hierbij is de bestuurster om het leven gekomen.

Omstanders zagen het ongeluk gebeuren waarna gelijk de hulpdiensten werden gealarmeerd. Naast de brandweer, politie en ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team ter plaatse om medische assistentie te verlengen.



De politie zal onderzoek gaan doen naar de indentiteit van het slachtoffer en oorzaak van het ongeluk. Dvhn